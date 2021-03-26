Журова: отказ в использовании музыки Чайковского на Олимпиаде станет актом бескультурья

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проявит бескультурье, если откажет российским спортсменам в праве выступать на Играх под музыку Петра Чайковского. Об этом во время эфира в Instagram заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

В четверг исполком Олимпийского комитета России (ОКР) решил предложить использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Предложенный ранее вариант с "Катюшей" был отвергнут, поскольку песня "напрямую ассоциируется" с Россией.

"Первый концерт Чайковского - мировой шедевр, общепризнанный. Отказать сейчас в нем на Олимпиаде - это определенное бескультурье. Он принадлежит всему миру. Да, он ассоциируется с Россией, но при этом не принадлежит только России. Даже интересно, что они ответят. С "Катюшей" было нечто другое", - сказала Журова.

"Замены гимну нет. Когда играет гимн, наворачиваются слезы. От Первого концерта Чайковского, наверное, слезы не навернутся, давайте в этом честно признаемся. Это торжественная прекрасная музыка, но чувство, которое вызывает гимн, - оно другое. И спортсменам будет очень непросто это пережить. Но мы это переживали и в 1992 году, когда [на Олимпиадах] не поднимался наш флаг, не игрался наш гимн", - добавила она.

Журова предположила, что российская сторона могла бы вообще отказаться от альтернативы гимну, чтобы спеть его могли зрители на трибунах, однако организаторы Игр закрыли дорогу иностранным болельщикам в связи с пандемией коронавируса. "Отдельные голоса будут звучать от тренеров, руководителей и организаторов, которые приедут со сборной России. Но это не будет так, как если бы приехали наши болельщики. Мы этого, к сожалению, тоже будем лишены в этот раз", - заметила она.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.