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Чемпионат мира по фигурному катанию

Бестемьянова: Синицина и Кацалапов заслуженно выиграли ритм-танец на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поздравила спортсменов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заслуженно стали лучшими по итогам ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Синицина и Кацалапов занимают первое место после исполнения ритм-танца. Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми.

"Прекрасно откатались Синицина с Кацалаповым, поздравляю их. Молодцы, абсолютно заслуженно выиграли", - сказала Бестемьянова.

Синицина и Кацалапов являются чемпионами Европы (2020), серебряными призерами чемпионата мира (2019) и финала Гран-при (2018), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019) и двукратными чемпионами России (2019, 2020).

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