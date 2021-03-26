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НХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Зибанежад назвал Панарина незаменимым игроком для команды

Нападающий отметил, что после возвращения российского форварда игра команды обрела совсем иную динамику

ТАСС, 26 марта. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад назвал одноклубника россиянина Артемия Панарина незаменимым. Комментарий шведа приводит русскоязычная версия сайта лиги.

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20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарин 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять матчей, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой. После возвращения он провел семь матчей, в которых набрал 11 (3 шайбы + 8 передач) очков.

"Когда Панарин вернулся, наша игра обрела совсем иную динамику, - сказал Зибанежад. - "Его нельзя заменить" - это штамп, но про Панарина иначе не скажешь. Можно сказать, он запустил всю нашу атаку, все четыре звена, каждый может забить. И при этом мы стали лучше, более ответственно действовать в защите, все поняли: чем бережнее мы относимся к шайбе, тем меньше нам приходится обороняться".

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Ранее в НХЛ Панарин выступал за "Коламбус" (2017-2019) и "Чикаго" (2015-2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге нападающий провел 412 матчей, набрав 444 (156 шайб + 288 передач) очка.

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