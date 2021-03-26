Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Зибанежад назвал Панарина незаменимым игроком для команды

20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарин 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять матчей, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой. После возвращения он провел семь матчей, в которых набрал 11 (3 шайбы + 8 передач) очков.

"Когда Панарин вернулся, наша игра обрела совсем иную динамику, - сказал Зибанежад. - "Его нельзя заменить" - это штамп, но про Панарина иначе не скажешь. Можно сказать, он запустил всю нашу атаку, все четыре звена, каждый может забить. И при этом мы стали лучше, более ответственно действовать в защите, все поняли: чем бережнее мы относимся к шайбе, тем меньше нам приходится обороняться".

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Ранее в НХЛ Панарин выступал за "Коламбус" (2017-2019) и "Чикаго" (2015-2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге нападающий провел 412 матчей, набрав 444 (156 шайб + 288 передач) очка.