Путин поздравил фигуристов Мишину и Галлямова с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову - победителям чемпионата мира в Стокгольме в парном катании. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли "золотой счет" нашей сборной на нынешних соревнованиях. И конечно, особые слова признательности - вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе", - говорится в поздравлении.

В четверг Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняли победители предыдущего мирового первенства китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Мишина и Галлямов впервые выступали на чемпионате мира. Они являются бронзовыми призерами финала Гран-при, чемпионами мира среди юниоров. Российские пары до этого не выигрывали золото чемпионата мира по фигурному катанию с 2013 года, тогда золотые медали завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.