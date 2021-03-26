Золото, которого ждали восемь лет. Мишина и Галлямов победили на дебютном чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями турнира в Стокгольме - последний раз победы на мировом первенстве в этом виде россияне добивались лишь в 2013 году. Тогда золотые медали в канадском Лондоне завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Победители юниорского чемпионата мира 2019 года Мишина и Галлямов после короткой программы шли третьими, пропустив на первое место товарищей по команде Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые вместе с ними тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука. Второе место занимали победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренирующиеся под руководством олимпийского чемпиона Транькова, были четвертыми. Три российские пары в произвольной программе шли в заключительной разминке, и первыми на лед предстояло выйти самым опытным парникам сборной России - серебряным призерам командного турнира на Играх в Пхенчхане, трехкратным чемпионам России Тарасовой и Морозову. Спортсмены прекрасно справились с параллельным тройным сальховом, тройной подкруткой на четвертый уровень, однако на выбросе партнерша коснулась льда рукой, а также допустила ошибку на тройном тулупе. Позже спортсмены признали, что именно повторная ошибка на тулупе, допущенная и в короткой программе, была особенно обидной, именно она и стоила им призового места на главном старте сезона. На тулупе, который Тарасова в обычных условиях делает на "раз-два". Мишина и Галлямов под We are the champions группы Queen отчеканили каскад из тройного сальхова, ойлера и еще одного тройного сальхова, тройную подкрутку на четвертый уровень, как и все остальные элементы, и сразу вырвались на первое место, заработав в общей сумме 227,59 балла. Выступающие вслед за ними действующие чемпионы мира Вэньцзин и Цун ошиблись на тройном параллельном сальхове, заняв вторую позицию (225,71). Действующим чемпионам Европы Бойковой и Козловскому для первой победы на чемпионате мира нужно было чисто прокатать своего "Агента 007", но, как говорится, "что-то пошло не так" - падение на тройном тулупе и помарка на приземлении с тройного флипа отбросила лидеров на третье место (217,63). Тарасова и Морозов стали четвертыми (212,76). Таким образом, дебютанты чемпионата мира Мишина и Галлямов на данный момент являются лучшей спортивной парой мирового фигурного катания. Чайковский и социальная дистанция Церемония награждения - первая на чемпионате мира в Стокгольме, выглядела весьма необычно. Помимо того, что три ступени пьедестала были разъединены и разнесены на приличное расстояние в угоду новым антиковидным правилам, медали спортсмены сами вешали на грудь друг другу, снимая их со стоек, где заранее были оставлены организаторами вместе с победными букетами. Музыка Первого концерта Петра Ильича Чайковского, которая, возможно, станет и официальной музыкой всех российских олимпийцев на предстоящих Играх, в данной ситуации уже не так остро вызывала непривычные ощущения - сейчас приходится привыкать не только к ней.

Тамара Москвина, пообщавшись после церемонии награждения с ТАСС, отметила: "Мы знали, кем являются победители, в честь кого играла эта музыка, в какой стране они готовились, какое государство помогало им в этой подготовке, в какой стране они живут. Никакого сожаления, сомнений или слез не было. Мы, какие бы сложности ни были, достойно пройдем этот путь". Комментируя достижения своих учеников на чемпионате мира, которого ждали два года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, Москвина, которая во время Кубка России в Казани понесла тяжелую утрату в связи с кончиной ее супруга, тренера Игоря Москвина, сказала: "Я довольна, что в такой сложной ситуации, когда подготовка шла так нервно - с болезнями, с вынужденными отказами от соревнований из-за состояния здоровья, с такими необычными условиями проведения чемпионата мира, у школы фигурного катания Тамары Москвиной две медали". И поблагодарила своего ученика, олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе, который до сих пор финансово помогает ее школе. На вопрос, как дебютантам чемпионата мира Мишиной и Галлямову удалось не дрогнуть на первом в карьере подобном турнире, Москвина ответила: "Такие случаи, когда дебютанты чемпионатов мира одерживали победы, бывали". 40 лет назад это удалось Ирине Воробьевой и Игорю Лисовскому (1981 год), 38 лет назад - Елене Валовой и Олегу Васильеву (1983). Обе пары тренировались под руководством той же Москвиной. Коляда хорош, Ханью - великолепен Российские одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко, представляющие школу Алексея и Татьяны Мишиных, достаточно уверенно справились со своими прокатами короткой программы. Перед этими спортсменами сборной России на чемпионате в Стокгольме стоит непростая задача завоевания квот на Олимпиаду в Пекин, для этого сумма их итоговых мест должна быть равна или не превышать числа 13. На данном этапе фигуристы к решению этой задачи приблизились вплотную - Коляда идет четвертым, Семененко - десятым, что в сумме уже 14, а значит каждому будет необходимо сделать еще одно усилие, чтобы не просто укрепиться на этих позициях, а улучшить их.