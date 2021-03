Золото, которого ждали восемь лет. Мишина и Галлямов победили на дебютном чемпионате мира

Победители юниорского чемпионата мира 2019 года Мишина и Галлямов после короткой программы шли третьими, пропустив на первое место товарищей по команде Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые вместе с ними тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука. Второе место занимали победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренирующиеся под руководством олимпийского чемпиона Транькова, были четвертыми.

Три российские пары в произвольной программе шли в заключительной разминке, и первыми на лед предстояло выйти самым опытным парникам сборной России - серебряным призерам командного турнира на Играх в Пхенчхане, трехкратным чемпионам России Тарасовой и Морозову. Спортсмены прекрасно справились с параллельным тройным сальховом, тройной подкруткой на четвертый уровень, однако на выбросе партнерша коснулась льда рукой, а также допустила ошибку на тройном тулупе. Позже спортсмены признали, что именно повторная ошибка на тулупе, допущенная и в короткой программе, была особенно обидной, именно она и стоила им призового места на главном старте сезона. На тулупе, который Тарасова в обычных условиях делает на "раз-два".

Мишина и Галлямов под We are the champions группы Queen отчеканили каскад из тройного сальхова, ойлера и еще одного тройного сальхова, тройную подкрутку на четвертый уровень, как и все остальные элементы, и сразу вырвались на первое место, заработав в общей сумме 227,59 балла. Выступающие вслед за ними действующие чемпионы мира Вэньцзин и Цун ошиблись на тройном параллельном сальхове, заняв вторую позицию (225,71).

Действующим чемпионам Европы Бойковой и Козловскому для первой победы на чемпионате мира нужно было чисто прокатать своего "Агента 007", но, как говорится, "что-то пошло не так" - падение на тройном тулупе и помарка на приземлении с тройного флипа отбросила лидеров на третье место (217,63). Тарасова и Морозов стали четвертыми (212,76).

Таким образом, дебютанты чемпионата мира Мишина и Галлямов на данный момент являются лучшей спортивной парой мирового фигурного катания.

Чайковский и социальная дистанция

Церемония награждения - первая на чемпионате мира в Стокгольме, выглядела весьма необычно. Помимо того, что три ступени пьедестала были разъединены и разнесены на приличное расстояние в угоду новым антиковидным правилам, медали спортсмены сами вешали на грудь друг другу, снимая их со стоек, где заранее были оставлены организаторами вместе с победными букетами. Музыка Первого концерта Петра Ильича Чайковского, которая, возможно, станет и официальной музыкой всех российских олимпийцев на предстоящих Играх, в данной ситуации уже не так остро вызывала непривычные ощущения - сейчас приходится привыкать не только к ней.