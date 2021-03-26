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Летние олимпийские виды спорта

Президент МОК Томас Бах примет участие в открытии цифровой выставки в Афинах

Также глава Международного олимпийского комитета посетит открытие обновленного освещения стадиона "Панатинаикос"
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/Du Xiaoyi
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/Du Xiaoyi

АФИНЫ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит Афины 29-30 марта для открытия цифровой выставки в здании Национального олимпийского комитета (НОК) Греции и обновленного освещения стадиона "Панатинаикос". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы НОК Греции.

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"Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетит Афины с двухдневным визитом 29 и 30 марта. Это будет первая поездка Баха после его переизбрания на пост президента Международного олимпийского комитета до 2025 года, таким образом отдавая дань уважения стране, в которой родились Олимпийские игры", - отметил НОК.

Президент МОК откроет цифровую выставку вместе с греческими олимпийцами в здании НОК Греции, а также примет участие в мероприятии по открытию обновленного освещения стадиона "Панатинаикос" в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу.

30 марта Томас Бах встретится с президентом Греции и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

"При открытии цифровой выставки в штаб-квартире НОК и нового освещения стадиона "Панатинаикос" будут строго соблюдаться эпидемиологические протоколы, вход будет запрещен в целях охраны общественного здоровья", - подчеркнул НОК.

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Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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