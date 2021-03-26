Шипачев: хоккеистам "Динамо" не хватило мастерства в серии против СКА

В пятницу "Динамо" проиграло СКА со счетом 0:4 в пятом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Победа в противостоянии осталась за командой из Санкт-Петербурга со счетом 4-1.

"Мы не забивали свои моменты, СКА за это нас наказывал. Они забивали свои моменты. СКА играл как и в сезоне, но они забили, а мы не забили. Может быть, мы стали хуже играть", - сказал Шипачев.

По ходу первого матча серии шайба попала в лицо нападающему бело-голубых Дмитрию Кагарлицкому, который больше не появлялся на льду. "Конечно, нам не хватало Кагарлицкого, но без него другие ребята должны были пользоваться своим шансом. В защите пытались играть. Вратарь СКА (Магнус Хелльберг - Прим. ТАСС) отбивал все, у нас не хватило мастерства", - резюмировал капитан "Динамо".

СКА в финале Западной конференции сыграет с победителем пары между ЦСКА и "Локомотивом". Шестой матч в этом противостоянии пройдет в субботу в Ярославле. ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2.