{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Шипачев: хоккеистам "Динамо" не хватило мастерства в серии против СКА

Капитан московского клуба отметил, что команду подвела реализация голевых моментов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" не хватило мастерства в серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги со СКА. Такое мнение журналистам высказал капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

На эту тему
СКА обыграл московское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
СКА обыграл московское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В пятницу "Динамо" проиграло СКА со счетом 0:4 в пятом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Победа в противостоянии осталась за командой из Санкт-Петербурга со счетом 4-1.

"Мы не забивали свои моменты, СКА за это нас наказывал. Они забивали свои моменты. СКА играл как и в сезоне, но они забили, а мы не забили. Может быть, мы стали хуже играть", - сказал Шипачев.

По ходу первого матча серии шайба попала в лицо нападающему бело-голубых Дмитрию Кагарлицкому, который больше не появлялся на льду. "Конечно, нам не хватало Кагарлицкого, но без него другие ребята должны были пользоваться своим шансом. В защите пытались играть. Вратарь СКА (Магнус Хелльберг - Прим. ТАСС) отбивал все, у нас не хватило мастерства", - резюмировал капитан "Динамо".

СКА в финале Западной конференции сыграет с победителем пары между ЦСКА и "Локомотивом". Шестой матч в этом противостоянии пройдет в субботу в Ярославле. ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2.

Теги
КХЛ
Чемпионат мира по фигурному катанию
Трусова рассказала, что помогло настроиться на произвольную программу на чемпионате мира
Фигуристка отметила поддержку родителей и тренера, а также рассказала, что ей не хватает собаки
Трусова рассказала, что помогло настроиться на произвольную программу на чемпионате мира
Читать полностью