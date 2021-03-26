СКА обыграл московское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА дома победил московское "Динамо" со счетом 4:0 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Шайбы на счету Евгения Тимкина (20-я минута), Эмиля Галимова (25), Игоря Ожиганова (27) и Владислава Цицюры (48).

СКА выиграл серию со счетом 4-1. Соперником по финалу Западной конференции станет победитель противостояния ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль). На данный момент счет в серии - 3-2 в пользу столичных армейцев. На Востоке ранее первым полуфиналистом стал казанский "Ак Барс".

В регулярном чемпионате СКА и "Динамо" провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило "Динамо" (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17), выход в финал конференции стал для команды восьмым. "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), москвичи также дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).

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