Хет-трик Найта помог "Авангарду" обыграть "Металлург" и выйти вперед в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 26 марта. Омский "Авангард" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:0 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 2 223 зрителей.

Шайбы забросили Корбэн Найт (12, 18, 57-я минуты) и Егор Чинахов (56).

Нападающий "Металлурга" Максим Карпов провел свой 100-й матч в плей-офф КХЛ. Записавший в актив голевую передачу американец Рид Буше из "Авангарда" набирает очки на протяжении 14 встреч (10 голов + 8 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет в Магнитогорске 28 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал "Авангард" (4:0, 2:0, 4:2), в одном - "Металлург" (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4-3), в сезоне-2011/12 победил "Авангард" (4-1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Авангард" лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). "Металлург" ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14 и 2015/16).