Российские футболисты сыграют со словенцами во втором матче отбора чемпионата мира

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет в субботу в Сочи первый домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Соперником россиян станет команда Словении.

Команды в рамках отборочного турнира уже провели по одному матчу. Подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли команду Мальты со счетом 3:1, словенцы у себя дома в Любляне с минимальным преимуществом победили хорватов - 1:0. Сборные России и Словении после первого тура лидируют в своей отборочной группе, набрав по три очка.

Матч, который начнется на стадионе "Фишт" в 17:00 по московскому времени, рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Его помощниками будут Алессандро Костанцо и Маттео Пассери, четвертый рефери - Даниэле Довери.

Сборные России и Словении ранее встречались друг с другом пять раз, обе команды имеют в своем активе по две победы, еще один матч завершился вничью. Последняя встреча россиян и словенцев состоялась 18 ноября 2009 года в Мариборе, во втором стыковом матче за право участия в чемпионате мира 2010 года хозяева победили со счетом 1:0 (первая встреча в "Лужниках" завершилась победой россиян со счетом 2:1). За счет гола, забитого на чужом поле, словенцы опередили команду Гуса Хиддинка и получили путевку в финальную стадию мирового первенства.

Первый матч команд России и Словении состоялся в феврале 1996 года в рамках международного коммерческого турнира "Кубок Ротманса", который проходил на Мальте. Россияне победили со счетом 3:1. Две встречи команд состоялись в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2002 года. Матч, проходивший на московском стадионе "Динамо", завершился вничью - 1:1, в ответной встрече в Любляне хозяева победили со счетом 2:1.

Сборная России по футболу ранее сыграла на "Фиште" три матча. 28 марта 2017 года россияне сыграли вничью в товарищеском поединке с командой Бельгии (3:3), проигрывая после первого тайма со счетом 1:3. 7 июля 2018 года в Сочи россияне в четвертьфинале чемпионата мира уступили команде Хорватии - 2:2 (3:4 по пенальти). Спустя три месяца после неудачи с хорватами команда Черчесова одержала на "Фиште" первую победу, обыграв в матче Лиги наций сборную Турции (2:0).