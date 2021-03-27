Боксеры Поветкин и Уайт проведут реванш в Гибралтаре

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проведет реванш против британца Диллиана Уайта в Гибралтаре. Поветкин, являющийся официальным претендентом на полноценный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), поставит на кон статус обладателя временного титула.

Поединок, который ранее планировалось провести на открытом воздухе, пройдет под крышей, посетить его смогут только вакцинированные против коронавирусной инфекции зрители или любители бокса, имеющие антитела.

"Конечно, Поветкин - опасный ударник, посмотрите на его рекорд. Его тяжело победить", - сказал Уайт на пресс-конференции перед боем.

"О прошлом бое вообще не задумываюсь, потому что уверен, что в этом бою Диллиан будет лучше, я буду предусмотрительнее, с лучшей защитой. Так что я уже забыл про тот бой, что был, и думаю о том, который будет", - отметил Поветкин.

Первый поединок между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа 2020 года в Великобритании. Тогда победу одержал россиянин, отправивший соперника в нокаут. Изначально второй бой должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В программе боксерского шоу 27 марта заявлено семь боев, в том числе пять в андеркарде.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.