Российские фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине

ТАСС, 27 марта. Три российские фигуристки получат право выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Россиянки заняли первые три места на чемпионате мира в Стокгольме и сохранили максимальную квоту на Олимпиаде. В пятницу завершились соревнования в женском одиночном катании, где золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебряную - Елизавета Туктамышева, бронзовую - Александра Трусова.

Для сохранения квоты сумма мест двух лучших россиянок по итогам соревнований должна была быть равной или меньше 13.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.