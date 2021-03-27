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Фигурное катание

Российские фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине

Россиянки заняли весь пьедестал на проходящем в Стокгольме чемпионате мира

ТАСС, 27 марта. Три российские фигуристки получат право выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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Россиянки заняли первые три места на чемпионате мира в Стокгольме и сохранили максимальную квоту на Олимпиаде. В пятницу завершились соревнования в женском одиночном катании, где золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебряную - Елизавета Туктамышева, бронзовую - Александра Трусова.

Для сохранения квоты сумма мест двух лучших россиянок по итогам соревнований должна была быть равной или меньше 13.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Фигурное катание
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