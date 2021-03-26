Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

По сумме двух программ 16-летняя Щербакова набрала 233,17 балла (81,00+152,17). Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86+141,60), третьей - Александра Трусова (217,20; 64,82+152,38). Трусова после короткой программы занимала 12-е место. Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве в женском одиночном катании. Ранее отечественным спортсменам подобное удавалось лишь в парном катании (1969, 1988).

Россиянкам удалось сохранить максимальную квоту на предстоящие Олимпийские игры. В Пекине Россию представят три спортсменки.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ученица Этери Тутберидзе Щербакова впервые стала чемпионкой мира, также она является трехкратной чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и финала серии Гран-при. Ученица Алексея Мишина 24-летняя Елизавета Туктамышева выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей. 16-летняя Трусова - подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, она становилась третьей на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.

В четверг золото чемпионата мира в парном катании завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали в этой дисциплине третьими. В субботу медали будут разыграны среди мужчин и в танцах на льду.

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