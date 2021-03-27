Тарасова назвала выдающимся достижением результат российских фигуристок на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Завоевание российскими фигуристками трех первых мест на чемпионате мира является выдающимся достижением. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира, который проходит в Стокгольме. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова.
"Это выдающийся результат, спасибо большое девочкам и их тренерам. Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале. И мы радуемся", - сказала Тарасова.
16-летние Щербакова и Трусова завоевали первые в карьере медали взрослого чемпионата мира, для 24-летней Туктамышевой серебро стало второй наградой: в 2015 году она стала победительницей турнира и с тех пор не отбиралась на мировое первенство. "Мне казалось, что Лиза должна что-то выиграть, она так долго шла к тому, чтобы вновь попасть на чемпионат мира", - сказала Тарасова.