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Чемпионат мира по фигурному катанию

Тарасова назвала выдающимся достижением результат российских фигуристок на чемпионате мира

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира, который проходит в Стокгольме. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова
Татьяна Тарасова Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Завоевание российскими фигуристками трех первых мест на чемпионате мира является выдающимся достижением. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира, который проходит в Стокгольме. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова.

"Это выдающийся результат, спасибо большое девочкам и их тренерам. Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале. И мы радуемся", - сказала Тарасова.

16-летние Щербакова и Трусова завоевали первые в карьере медали взрослого чемпионата мира, для 24-летней Туктамышевой серебро стало второй наградой: в 2015 году она стала победительницей турнира и с тех пор не отбиралась на мировое первенство. "Мне казалось, что Лиза должна что-то выиграть, она так долго шла к тому, чтобы вновь попасть на чемпионат мира", - сказала Тарасова.

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