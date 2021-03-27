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Чемпионат мира по фигурному катанию

Горшков: российские фигуристки отстояли победу на чемпионате мира в драматичной борьбе

Первой стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье - Александра Трусова

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Женский одиночный турнир на чемпионате мира по фигурному катанию получился драматичным, но россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выстояли и заслужили победу. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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По сумме двух программ Щербакова набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17). Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86 + 141,60), третьей - Александра Трусова (217,20; 64,82 + 152,38). Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве.

"Сегодняшний вечер был полон спортивного драматизма, но тем не менее наши девчонки выстояли, - сказал Горшков. - Впервые в истории весь пьедестал чемпионата мира в женском одиночном катании - это наши девочки. Молодцы. От всей души поздравляю с заслуженной победой".

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Чемпионат мира по фигурному катанию
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