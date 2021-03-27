Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 27 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В субботу "Вашингтон" на своей площадке со счетом 4:0 обыграл "Нью-Джерси", Овечкин стал автором двух шайб. Всего российский форвард набрал 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах текущего сезона.
Второй звездой дня стал форвард "Аризоны" Кристиан Дворак, оформивший дубль в домашней игре с "Сан-Хосе" (5:2).
Третьей звездой дня признан российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов, который отразил 24 броска по своим воротам и провел первую в сезоне игру "на ноль".