{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Третьей звездой стал голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 27 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В субботу "Вашингтон" на своей площадке со счетом 4:0 обыграл "Нью-Джерси", Овечкин стал автором двух шайб. Всего российский форвард набрал 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах текущего сезона.

Второй звездой дня стал форвард "Аризоны" Кристиан Дворак, оформивший дубль в домашней игре с "Сан-Хосе" (5:2).

Третьей звездой дня признан российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов, который отразил 24 броска по своим воротам и провел первую в сезоне игру "на ноль".

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
Футбол в России
Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг
Срок его полномочий составит четыре года
Читать полностью