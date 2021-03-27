Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 27 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В субботу "Вашингтон" на своей площадке со счетом 4:0 обыграл "Нью-Джерси", Овечкин стал автором двух шайб. Всего российский форвард набрал 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах текущего сезона.