Ковтун: чемпионат мира показал высокую готовность российских и японских фигуристов

ЯКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира в Стокгольме показал, какую колоссальную работу проделали российские и японские фигуристы при подготовке к соревнованиям. Такое мнение в субботу высказал журналистам четырехкратный чемпион России Максим Ковтун во время первого в Якутии молодежного фестиваля Muus Ustar.

Юбилейный 110-й чемпионат мира войдет в историю как первый, на котором весь пьедестал заняли российские одиночницы - 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.

"Очень рад, что его вообще проводят, потому что он был под большим вопросом и, естественно, это был риск. Сборные Японии и России, в отличие от остальных, проделали колоссальную работу в условиях пандемии, потому что в этих странах давали возможность соревноваться и спортсмены не теряли соревновательный дух, это очень важно. Было видно, что многие спортсмены из других стран это забыли и вышли как будто на первый старт, в отличие от наших спортсменов и японских", - сказал Ковтун.

Соревновательная часть чемпионата мира завершится 27 марта.