Туктамышева призналась, что переживала перед стартом произвольной программы

ТАСС, 27 марта. Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева призналась, что сильно нервничала перед стартом произвольной программы, так как понимала, что имеет хорошие шансы на призовое место. Комментарий фигуристки приводит Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Чемпионкой мира в женском одиночном катании в пятницу стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы. 24-летняя ученица Алексея Мишина выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

"Хотелось показать чистый прокат и из-за этого начала очень сильно переживать перед стартом произвольной программы. Хорошо, что получилось вовремя себя успокоить и показать хороший результат, - сказала Туктамышева. - Я не знала, какое количество баллов нужно было набрать, чтобы попасть на подиум".

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме с 24 по 27 марта.