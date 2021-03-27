Мишин назвал триумф российских фигуристок "победой женского русского оружия"

ТАСС, 27 марта. Российские фигуристки впервые в истории женского одиночного катания заняли весь пьедестал чемпионата мира, что можно назвать "победой женского русского оружия". Такое мнение высказал тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин в эфире телеканала "Звезда" .

Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России на церемонии награждения

Чемпионкой мира в женском одиночном катании в пятницу стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), занимавшая 12-е место после короткой программы.

"Что-то получилось, что-то не получилось у каждой из них. Я бы высветил это событие как победу женского русского оружия, - сказал Мишин. - "Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет", эти слова Некрасова отлично ложатся на победу наших девочек, которые заняли весь пьедестал почета. Нам радостно и мы гордимся, звучал прекрасный Чайковский, и наши девушки достойно представили страну".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а в качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме с 24 по 27 марта.