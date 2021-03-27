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Чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию вернется в Москву с чемпионата мира в ночь на 29 марта

Турнир проходит в Стокгольме

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России вернется в Москву с чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме в ночь на 29 марта рейсом авиакомпании "Аэрофлот". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

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Чемпионат мира проходит с 24 по 27 марта. Сборная России за день до окончания соревнований завоевала две золотые, серебряную и две бронзовые медали. В соревнованиях одиночниц российские фигуристки заняли весь пьедестал: победу одержала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей - Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар золотые медали завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронза в активе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

В воскресенье будут разыграны медали в танцах на льду и соревнованиях у мужчин.

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