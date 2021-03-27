Евгений Миронов: музыка Чайковского - лучшее, что сейчас могло звучать на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского стал лучшим вариантом для замены российского гимна на чемпионате мира по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ Евгений Миронов.
На турнире, который проходит в Стокгольме, победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова, а среди спортивных пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
"Очень рад за наших девчонок фигуристок, но накануне успел посмотреть только награждение. Это была не просто победа, а победа с преодолением сложнейших обстоятельств, которые были вокруг, и это двойная победа, - сказал Миронов. - И музыка Чайковского на награждении в сложившейся ситуации - лучшее, что могло звучать. Лучше любого гимна".
В пятницу россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании впервые в истории чемпионата мира.