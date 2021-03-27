Евгений Миронов: музыка Чайковского - лучшее, что сейчас могло звучать на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского стал лучшим вариантом для замены российского гимна на чемпионате мира по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ Евгений Миронов.

Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России на церемонии награждения

На турнире, который проходит в Стокгольме, победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова, а среди спортивных пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

"Очень рад за наших девчонок фигуристок, но накануне успел посмотреть только награждение. Это была не просто победа, а победа с преодолением сложнейших обстоятельств, которые были вокруг, и это двойная победа, - сказал Миронов. - И музыка Чайковского на награждении в сложившейся ситуации - лучшее, что могло звучать. Лучше любого гимна".

В пятницу россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании впервые в истории чемпионата мира.