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Чемпионат мира по фигурному катанию

Путин поздравил российских фигуристок с успехом на чемпионате мира в Стокгольме

Россиянки впервые в истории заняли весь пьедестал на турнире
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, впервые в истории занявших весь пьедестал почета на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

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Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме. Второе место заняла Туктамышева, третье - Трусова.

"Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм", - подчеркнул Путин.

Отдельно президент отметил блестящее выступление Щербаковой, подчеркнув, что победа на чемпионате мира стала отличным подарком к ее дню рождения (28 марта ей исполнится 17 лет - прим. ТАСС), а также пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемпионат мира по фигурному катанию
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