Российские фигуристы заработали три квоты на предстоящие Олимпийские игры

ТАСС, 27 марта. Успешное выступление фигуристов Евгения Семененко и Михаила Коляды на чемпионате мира в Швеции позволило России увеличить квоту в мужском одиночном катании на предстоящие Олимпийские игры до трех спортсменов.

Фигурист Семененко заявил, что сделал все что мог на чемпионате мира в Стокгольме

По итогам выступления Семененко и Коляды в произвольной программе сумма их итоговых мест на чемпионате мира будет не больше 13, что позволит российской команде выставить на Олимпиаде максимальную квоту. Последний раз три российских спортсмена в мужском одиночном катании выступали на Олимпийских играх в 2002 году. Тогда Алексей Ягудин завоевал золото, Евгений Плющенко - серебро, а Александр Абт занял пятое место.

Соревновательная часть мирового первенства в Стокгольме завершится в субботу произвольной программой у танцоров.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские фигуристки также обеспечили три квоты на предстоящие Игры, заняв весь пьедестал впервые в истории чемпионатов мира.