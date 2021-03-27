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Чемпионат мира по фигурному катанию
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Российские фигуристы заработали три квоты на предстоящие Олимпийские игры

Последний раз три российских спортсмена в мужском одиночном катании выступали на Олимпийских играх в 2002 году
Михаил Коляда EPA-EFE/Jessica Gow
Описание
Михаил Коляда
© EPA-EFE/Jessica Gow

ТАСС, 27 марта. Успешное выступление фигуристов Евгения Семененко и Михаила Коляды на чемпионате мира в Швеции позволило России увеличить квоту в мужском одиночном катании на предстоящие Олимпийские игры до трех спортсменов.

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По итогам выступления Семененко и Коляды в произвольной программе сумма их итоговых мест на чемпионате мира будет не больше 13, что позволит российской команде выставить на Олимпиаде максимальную квоту. Последний раз три российских спортсмена в мужском одиночном катании выступали на Олимпийских играх в 2002 году. Тогда Алексей Ягудин завоевал золото, Евгений Плющенко - серебро, а Александр Абт занял пятое место.

Соревновательная часть мирового первенства в Стокгольме завершится в субботу произвольной программой у танцоров.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские фигуристки также обеспечили три квоты на предстоящие Игры, заняв весь пьедестал впервые в истории чемпионатов мира.

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РоссияЧемпионат мира по фигурному катанию
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