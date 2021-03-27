Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место на чемпионате мира

ТАСС, 27 марта. Российский фигурист Михаил Коляда стал пятым в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

Российские фигуристы заработали три квоты на предстоящие Олимпийские игры

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По сумме двух программ Коляда набрал 272,04 балла (93,52+178,52). Первое место занял американец Натан Чен (320,88; 98,85+222,03), второе - японец Юма Кагияма (291,77; 100,96+190,81), третье - японец Юдзуру Ханю (289,18; 106,98+182,20). Россиянин Евгений Семененко расположился на восьмой позиции (258,45; 86,86+171,59).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Позднее в субботу произвольный танец представят дуэты, завершив соревновательную программу чемпионата мира.