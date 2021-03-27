Коляда рассказал, что его целью на чемпионате мира была хорошая работа

ТАСС, 27 марта. Хорошая работа была целью Михаила Коляды на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом серебряный призер олимпийского командного турнира в Пхёнчхане рассказал журналистам.

Коляда, который тренируется под руководством Алексея Мишина исполнил в произвольной программе два четверных прыжка - тулуп в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной тулуп, однако допустил падение на тройном акселе. Коляда занял пятое место, его результат составил 178,52 балла (по сумме программ 272,04). Коляда и второй российский участник мужского одиночного турнира Евгений Семененко на чемпионате мира смогли заработать для сборной России три квоты на Олимпиаду в Пекине.

"Для себя лично ставил цель хорошо поработать, как бы это странно ни звучало. Да больше и нечего добавить, - рассказал Коляда. - Давление? Да, в общем-то, нет".

Спортсмен отметил, что ему очень нравится его произвольная программа, но что делать на будущий год, он еще не решил: "Мне очень нравится моя произвольная программа. На следующий сезон будем думать, Алексей Николаевич Мишин - очень мудрый наставник, и я ему полностью доверяю".