Мишина: Коляда и Семененко справились с ответственностью и завоевали путевки на Игры

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко смогли справиться с бременем ответственности на чемпионате мира и завоевать три путевки на Олимпиаду для сборной России. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер Татьяна Мишина, под руководством которой тренируется Семененко.

Коляда по сумме двух программ занял пятое место, Семененко - восьмое. Сумма их мест не должна была превысить 13, чтобы сборная получила максимальную квоту на Олимпиаду.

"Конечно, ответственность чувствовалась, нужно было набирать баллы, нужно было добывать три места, и это не могло не влиять на ребят, это сидело в голове. Но они справились, все отлично, - сказала Мишина. - Женя вообще превзошел все ожидания, конечно, мы ждали от него результата, но все-таки это чемпионат мира, такое из головы не выкинешь. У Миши Коляды просто великолепная программа, по уровню катания он совершенно конкурентоспособен с лидерами, мог быть четвертым, но ему немного не хватило акселя".

Последний раз три российских спортсмена в мужском одиночном катании выступали на Олимпийских играх в 2002 году, когда Алексей Ягудин завоевал золото, Евгений Плющенко - серебро, а Александр Абт занял пятое место.