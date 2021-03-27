Авербух: фигурист Семененко успешным дебютом на чемпионате мира ответил на все сомнения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Евгений Семененко успешно выступил на дебютном чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказал российский хореограф Илья Авербух.

Фигурист Семененко заявил, что сделал все что мог на чемпионате мира в Стокгольме

Первое место в мужском одиночном катании занял американец Натан Чен (320,88; 98,85+222,03), второе - японец Юма Кагияма (291,77; 100,96+190,81), третье - японец Юдзуру Ханю (289,18; 106,98+182,20). 17-летний россиянин Евгений Семененко расположился на восьмой позиции (258,45; 86,86+171,59) на дебютном чемпионате мира, Михаил Коляда стал пятым. Эти результаты позволили добыть три предварительные лицензии на Олимпиаду для российских одиночников.

"Ребята выступили очень успешно. Мы мечтали, чтобы Миша взошел на подиум, но, объективно, конкуренты сегодня катались фантастически хорошо. Главную задачу ребята выполнили, и за это надо сказать спасибо профессору - Алексею Николаевичу Мишину. Это вообще его чемпионат - серебро Лизы Туктамышевой вчера, сегодня Миша и Женя не подвели", - сказал Авербух.

"Семененко для дебютанта выступил очень хорошо. Вот он ответ тем, кто сомневался, должен он был ехать на чемпионат мира или нет. Трое наших мальчиков поедут на Олимпийские игры, и это благодаря удачному выступлению Миши и Жени", - добавил он.