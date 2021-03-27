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ЧМ-2022 по футболу

Семин: Алексей Миранчук не попадает в стартовый состав сборной России по игровым причинам

В двух стартовых встречах квалификации чемпионата мира полузащитник "Аталанты" выходил на замену во втором тайме
Юрий Семин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Юрий Семин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук потерял место в стартовом составе сборной России по игровым причинам. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.

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В субботу сборная России переиграла команду Словении со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта российские футболисты на выезде победили команду Мальты со счетом 3:1. Миранчук в обеих встречах вышел на замену во втором тайме.

"Основные дела и причины чисто игровые, - считает Семин. - Главный тренер каждый день видит игроков и ситуацию в команде, он определяет, кому играть и по какой схеме. [Станислав] Черчесов выставляет состав, который он считает нужным. Он смотрит на физическое и психологическое состояние, отсюда и наш стартовый состав".

"Самое главное, что в двух матчах команда добилась стопроцентного результата и лидирует в группе. Отдельные ошибки и хорошие моменты, думаю, все вместе разберут с главным тренером и будут двигаться к следующей игре. Пока эта победа имеет значение только на сегодняшний день, а что будет в конце отборочного цикла - неизвестно. Надо дальше готовиться и побеждать", - добавил собеседник агентства.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми. Позднее в субботу пройдут матчи Словакия - Мальта и Хорватия - Кипр. В следующем туре сборная России 30 марта в гостях сыграет с командой Словакии.

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ЧМ-2022 по футболу
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