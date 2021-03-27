"Локомотив" обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 27 марта. Ярославский "Локомотив" дома обыграл московский ЦСКА в овертайме со счетом 2:1 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 318 зрителей.

В составе победителей голы забили Денис Баранцев (27-я минута) и Владимир Ткачев (65). У ЦСКА отличился Константин Окулов (43). Нападающий армейцев Александр Попов отметился передачей в моменте с голом Окулова и достиг отметки в 50 ассистентских баллов в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 29 марта. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй, третьей и пятой встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2). Ранее в финал Западной конференции вышел петербургский СКА. На Востоке первым полуфиналистом стал казанский "Ак Барс".

ЦСКА выиграл у "Локомотива" три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встречались до этого один раз, в сезоне-2016/17 на стадии 1/4 финала "Локомотив" одержал победу в серии со счетом 4-2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.