Не нашли резервов. "Динамо" проиграло СКА и завершило борьбу за Кубок Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА переиграл московское "Динамо" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0, СКА победил в серии со счетом 4-1.

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Итоговая уверенная победа СКА в серии стала небольшой неожиданностью, особенно учитывая тот факт, что по ходу регулярного чемпионата бело-голубые выиграли все четыре матча у петербуржцев. Обе команды стартовали в Кубке Гагарина невыразительно и вышли во второй раунд плей-офф в основном благодаря мастерству. Однако по ходу личного противостояния команда Валерия Брагина сумела прибавить, а тренерский штаб нашел оптимальный состав. Динамовцы сумели выиграть первый матч в Санкт-Петербурге со счетом 4:1, после чего СКА внес ряд ключевых изменений в состав команды. Место Александра Самонова в воротах занял Магнус Хелльберг, также в состав были введены нападающие Владислав Каменев и Владимир Ткачев. Рокировка произошла и в тренерском штабе армейцев. Помощник Брагина Владимир Потапов был отправлен в молодежную команду, его место занял Алексей Бабинцев. Динамовцы в первой игре потеряли нападающего первого звена Дмитрия Кагарлицкого. В одном из эпизодов шайба попала ему в лицо, из-за чего форвард получил перелом челюсти и больше не смог помочь команде. В оставшихся встречах первое звено бело-голубых во главе с самой результативной связкой регулярного чемпионата Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным сумела организовать всего две шайбы. Динамовцы имели шансы на победу во втором и третьем матчах, но ключевую роль сыграли игроки СКА, которые отсутствовали в первой игре. В Санкт-Петербурге Магнус Хелльберг несколько раз выручил свою команду по ходу третьего периода, а в концовке встречи Кирилл Марченко забросил победную шайбу в большинстве и принес СКА победу со счетом 1:0. В первом московском матче противостояния хозяева сумели отыграться со счета 0:2, но в овертайме победу СКА принес Каменев. По ходу второй встречи бывший одноклубник Шипачева по "Северстали" капитан СКА Евгений Кетов грубо нарушил правила на нападающем "Динамо", после чего сам получил повреждение и отправился раздевалку. Кетов был наказан двухминутным удалением, однако позднее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ признал ошибку арбитров, посчитав, что капитан СКА должен был получить пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца игры. Шипачев по окончании серии отказался оценить эпизод. Лучшая атака "регулярки" не могла забить После травмы Кагарлицкого главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов менял игроков первого звена. Второй и третий матч в сочетании с Яшкиным и Шипачевым без очков провел Даниил Тарасов. А в четвертой встрече в стартовом звене вышел забросивший в третьем матче Иван Игумнов. Форвард отличился и в четвертой игре, но случилось это уже в концовке встречи при счете 3:0 в пользу СКА.

"У нас не получилось первое звено, Кагарлицкий сразу сломал челюсть, поэтому первое звено в своем составе больше не сыграло. К сожалению, никто не смог заменить Кагарлицкого, не нашли резервы. Процентов 75 забивало первое звено, процентов 15 - звено Оскара Линдберга. Но так случилось, что Кагарлицкий получил травму и все нарушилось", - отметил Крикунов. Тарасов же в самом начале четвертого матча подрался с Артемом Швецом-Роговым и не сумел выйти на пятую встречу. Бело-голубые снова неплохо начали, имели ряд хороших моментов в первом периоде, но пробить Хелльберга так и не смогли. А Евгений Тимкин за пять секунд до окончания периода открыл счет. В начале второго периода гости четырежды подряд нарушили правила и дважды были наказаны шайбой в свои ворота. В третьем периоде итоговый счет 4:0 установил Владислав Цицюра, забросивший первую шайбу в плей-офф в своей карьере. "Было понятно, что "Динамо" некуда отступать, они начали активно, но гол в раздевалку дал нам эмоций и подпортил им настроение. Со второй встречи мы добавили в самоотдаче, агрессии, перестроились в плане тактики. Благодарен ребятам за то, что они сделали то, что мы просили, с Шипачевым надо было играть плотно и агрессивно", - отметил Брагин. "Мы не забивали свои моменты, СКА за это нас наказывал. СКА играл как и в сезоне, но они забили, а мы не забили. Вратарь СКА отбивал все, у нас не хватило мастерства", - резюмировал Шипачев. Низкая результативность динамовцев в серии стала неожиданностью, так как по итогам регулярного чемпионата бело-голубые забросили в ворота соперников больше всех шайб. Провальные трансферы по ходу сезона В прошлом сезоне "Динамо" также делало ставку на успешную игру первого звена, которое блистало в регулярном чемпионате и сыграло значительную роль в успехе бело-голубых в серии первого раунда со "Спартаком". После этого плей-офф прервался из-за пандемии коронавируса. В межсезонье главной задачей динамовцев было укрепить оборону и другие звенья, найдя достойную замену ушедшему в "Локомотив" Андре Петерссону.