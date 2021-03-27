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ЧМ-2022 по футболу

Булыкин: Жемалетдинов достойно сыграл в матче со словенцами

Бывший нападающий национальной команды отметил футболиста "Локомотива"

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов выглядел достойно в матче со словенцами в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин.

Жемалетдинов провел оба матча на старте квалификации мирового первенства.

"Замечания по игре Жемалетдинова в сегодняшнем матче может выносить только главный тренер. На мой взгляд, он сыграл очень достойно, футболист дебютировал в этом году в сборной, - сказал Булыкин. - Две игры - две победы. Мне также очень приятно, что игроки "Локомотива" выходят на поле в составе национальной команды и вносят свой вклад в общий успех".

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ЧМ-2022 по футболу
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