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ЧМ-2022 по футболу

Черчесов: опыт и спокойствие Жиркова пригодились в матче со словенцами

Причиной замены 37-летнего футболиста главный тренер сборной России назвал усталость

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Опыт и спокойствие футболиста сборной России Юрия Жиркова пригодились команде в матче отборочного турнира чемпионата мира со словенцами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Российские футболисты в субботу обыграли словенцев со счетом 2:1. Жирков вышел в стартовом составе. В игре против сборной Мальты, прошедшей 24 марта, он участия не принимал.

"Согласитесь, что Жирков все-таки более опытный, более рассудительный, поэтому нам в начале матча нужно было его спокойствие, его опыт, который он использовал, он нам и пригодился. Во втором тайме, когда он подустал, вышел [Вячеслав] Караваев, который на этой позиции уже и с Мальтой играл слева, - сказал Черчесов. - Нам нужна была мобильность, нам надо было перекрывать зоны, входить в борьбу с тем же [Йосипом] Иличичем, не давать ему разворачиваться, и Караваев с этим справился. Тем более Жирков уже давно не играл, поэтому 90 минут ему сегодня было сложно играть".

По ходу матча за сборную России дебютировал 19-летний полузащитник "Локомотива" Максим Мухин.

"Это связано с тем, что умеет играть в футбол, поэтому он и в сборной. В этот момент нам нужны были его способности: он умеет перекрывать зоны, он быстрый, мобильный, и разницы нет - опытный он или нет. Мы верим в тех футболистов, которых вызываем, поэтому абсолютно никаких сомнений не было", - подчеркнул Черчесов.

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