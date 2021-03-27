Мазепин рассказал, что испытывал проблемы с тормозами в квалификации "Формулы-1"

ТАСС, 27 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин имел проблемы с тормозами во время квалификации Гран-при Бахрейна. Комментарий россиянина приводит пресс-служба "Формулы-1".

Мазепин не сумел преодолеть первый сегмент и стартует в воскресенье с последней, 20-й позиции.

"У меня была проблема с тормозом, педаль просто вышла из строя, - сказал Мазепин. - Нам нужно это изучить. Этого я не ожидал, у меня никогда раньше не было такого ни на тестах, ни в свободных заездах. Надеюсь, этого не случится завтра".

Во время квалификации Мазепин не стал соблюдать одно из неписанных правил "Формулы-1" - - он нарушил очередность выезда с пит-лейн, замедлив, в частности, Себастьяна Феттеля, начинавшего быстрый круг.

"Во-первых, я пытался разобраться с проблемой тормоза, потому что это проблема, которую можно решить с помощью рулевого колеса, - объяснил россиянин. - Моя команда сказала мне, что у меня не хватит времени пересечь финишную черту, если я не поеду сейчас. Так что я сделал так, как мне было сказано. Честно говоря, я никогда раньше не слышал об этом правиле, однако теперь буду обращать на него внимание".

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 18:00 мск.