Сборная Хорватии обыграла команду Кипра в матче квалификации чемпионата мира

ТАСС, 27 марта. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами в матче отбора чемпионата мира

Мяч на 40-й минуте забил Марио Пашалич. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел свой 135-й матч в составе национальной команды и вышел на первое место по этому показателю, обойдя защитника Дарио Срну.

Хорваты и киприоты являются соперниками сборной России по группе H. Ранее в субботу российская команда обыграла сборную Словении (2:1), позднее пройдет матч Словакия - Мальта. Турнирную таблицу возглавляет сборная России (6 очков), далее идут словенцы, хорваты (по 3), словаки, киприоты (по 1) и мальтийцы (0).

В группе G сборная Черногории разгромила команду Гибралтара (4:1), сборная Турции - команду Норвегии (3:0), а сборная Нидерландов оказалась сильнее команды Латвии (1:0). В турнирной таблице первое место занимают турецкие футболисты, вторыми идут черногорцы (по 6), далее расположились сборные Нидерландов, Норвегии (по 3), Латвии и Гибралтара (по 0).

Сборная Белоруссии в матче группы E обыграла команду Эстонии (4:2), дублем отметился нападающий московского "Локомотива" Виталий Лисакович. У трех команд группы в активе по три очка. Помимо белорусов, это сборные Чехии и Бельгии, которые проведут очный матч позднее в субботу. Команды Уэльса и Эстонии очков не набрали.