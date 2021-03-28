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ЧМ-2022 по футболу
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Футболист сборной России Смольников пропустит матч со словаками из-за травмы

Защитник выбыл из строя на срок от пяти до семи дней
Игорь Смольников Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игорь Смольников
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Защитник сборной России по футболу Игорь Смольников не полетит на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словакии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Причиной пропуска игры стала травма, на лечение которой потребуется от пяти до семи дней. Он отправится в расположение "Краснодара".

Смольникову 32 года, в составе сборной России он провел 30 матчей. Ранее защитник германского "Зандхаузена" Александр Жиров покинул расположение российской команды.

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года сборная России победила на выезде команду Мальты со счетом 3:1 и дома обыграла футболистов Словении (2:1). В обеих встречах Смольников остался в запасе.

В воскресенье сборная России вылетит из Сочи в Братиславу на матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира - 2022 с командой Словакии. Встреча пройдет 30 марта в Трнаве, начало - 21:45 мск. 

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