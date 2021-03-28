Косаченко призвала не делать трагедии из-за схода Мазепина в дебютной гонке "Формулы-1"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Трагедии из-за схода пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиты Мазепина с гонки стартового этапа делать не стоит. Такое мнение ТАСС высказала бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко.

Мазепин стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки Гран-при Бахрейна. Российский пилот команды "Хаас" после гонки признал свою ошибку.

"Он наехал на поребрик. Особенность трассы в Бахрейне в том, что там постоянно меняется ветер и на трассу попадает песок. Там то есть песок, то его нет, ситуации очень разные. Песок очень мелкий, на нем скользишь, как на воде, поэтому если наехал, то шансов нет", - пояснила Косаченко.

В субботу во время квалификации российский пилот испытывал проблемы с тормозами. "Надо работать с командой, "Хаас" никогда не называли командой-лидером. Cегодня чуда не произошло, команда оправдывает свое положение в табели о рангах. Давайте не будем делать трагедию, это его первый этап, Никита и Мик Шумахер (партнер Мазепина по команде - прим. ТАСС) сами говорят, что им еще нужно очень многому научиться в "Формуле-1", - сказала Косаченко.

"Никита - боец. Команда хорошо квалифицировалась, не было гигантских отставаний от всех остальных", - заключила она.

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаасом".