Мазепин назвал сход с трассы в первой гонке "Формулы-1" своей ошибкой

ТАСС, 28 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин назвал сход с трассы в гонке Гран-при Бахрейна своей ошибкой. Комментарий спортсмена приводит телеканал Sky Sports .

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Мазепин стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки. "Это была полностью моя ошибка", - сказал россиянин.

В субботу после квалификации российский пилот сообщил, что испытывал проблемы с тормозами.

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP ("Хайтек джи-пи"), по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаасом".

Этап в Бахрейне является первым в сезоне 2021 года.