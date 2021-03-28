Футболисты молодежной сборной России проиграли французам в матче чемпионата Европы

Французы оба своих мяча забили с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны защитника Павла Маслова. Отличились Одсонн Эдуар (15-я минута) и Жонатан Иконе (24). После второго фола Маслов получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире, следовательно, он пропустит матч заключительного тура группового этапа.

Ранее в матче группы C сборная Дании обыграла команду Исландии со счетом 2:0. В турнирной таблице датчане занимают первое место, набрав шесть очков, у французов и россиян по три очка, у исландцев - ни одного. Матчи третьего тура пройдут 31 марта, сборная России встретится с командой Дании, французы - с исландцами.

При победе французов над исландцами для выхода в плей-офф российским футболистам необходимо побеждать датчан с разницей в два мяча. Если сборная Франции сыграет вничью с командой Исландии, то российских футболистов устроит любая победа над датчанами. Если французы проиграют, то россиянам будет достаточно сыграть вничью в последнем туре. В случае поражения сборной России от датчан она все равно будет иметь шансы на выход из группы, для этого сборная Исландии должна обыграть команду Франции с разницей в два или три мяча.

В финальном турнире в Словении и Венгрии принимают участие 16 команд, которые на первом этапе разбиты на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть (2013). Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.