{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат Европы по футболу

Футболисты молодежной сборной России проиграли французам в матче чемпионата Европы

Оба мяча во встрече были забиты с пенальти
Защитник сборной Франции Колин Дагба и полузащитник российской команды Даниил Лесовой EPA-EFE/CSABA KRISZAN
Описание
Защитник сборной Франции Колин Дагба и полузащитник российской команды Даниил Лесовой
© EPA-EFE/CSABA KRISZAN

ТАСС, 28 марта. Сборная России по футболу проиграла команде Франции со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча прошла в венгерском Сомбатхее.

На эту тему
Футболисты молодежной сборной России разгромили исландцев в первом матче чемпионата Европы
Футболисты молодежной сборной России разгромили исландцев в первом матче чемпионата Европы

Французы оба своих мяча забили с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны защитника Павла Маслова. Отличились Одсонн Эдуар (15-я минута) и Жонатан Иконе (24). После второго фола Маслов получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире, следовательно, он пропустит матч заключительного тура группового этапа.

Ранее в матче группы C сборная Дании обыграла команду Исландии со счетом 2:0. В турнирной таблице датчане занимают первое место, набрав шесть очков, у французов и россиян по три очка, у исландцев - ни одного. Матчи третьего тура пройдут 31 марта, сборная России встретится с командой Дании, французы - с исландцами.

При победе французов над исландцами для выхода в плей-офф российским футболистам необходимо побеждать датчан с разницей в два мяча. Если сборная Франции сыграет вничью с командой Исландии, то российских футболистов устроит любая победа над датчанами. Если французы проиграют, то россиянам будет достаточно сыграть вничью в последнем туре. В случае поражения сборной России от датчан она все равно будет иметь шансы на выход из группы, для этого сборная Исландии должна обыграть команду Франции с разницей в два или три мяча.

В финальном турнире в Словении и Венгрии принимают участие 16 команд, которые на первом этапе разбиты на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть (2013). Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.

Молодежный чемпионат Европы по футболу. Группа С
КомандаИВНПМячиО
1Дания22003-06
2Франция21012-13
3Россия21014-33
4Исландия20021-60

 

Теги
Молодежный чемпионат Европы по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Сборные Украины и Финляндии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью