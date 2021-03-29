Галактионов: молодежную сборную России не стоит упрекать в поражении от французов

ТАСС, 29 марта. Футболистов сборной России не стоит упрекать после поражения от команды Франции в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Об этом журналистам рассказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

"Были подходы, но не хватило остроты в завершающей стадии, не получилось забить, - сказал Галактионов. - Мы выпустили много игроков группы атаки, чтобы создать остроту, но, к сожалению, ее не хватило. Было неплохое качество игры, темп мы приняли и выдержали, старались играть активно, не от обороны. Безусловно, результат неудовлетворительный, но упрекнуть ребят нельзя".

Оба мяча французы забили с пенальти, которые были назначены за нарушения защитника "Спартака" Павла Маслова. "Маслов очень расстроен, я и команда его поддержали. Сейчас самое простое - бросить все на молодого игрока, но таким образом мы можем закопать игрока и убить психологически - это неправильно. Ошибки, к сожалению, для нас оказались результативными", - сказал Галактионов.

"Все решают нюансы, два 11-метровых из ничего привели к поражению. Думаю, что это просто невнимательность, ситуация не требовала фолить. Но это проблема не только его, это всегда цепочка - не доработали, дали отдать передачи в эти позиции", - заключил старший тренер .

В турнирной таблице группы С датчане занимают первое место, набрав шесть очков, у французов и россиян по три очка, у исландцев - ни одного. В заключительном туре сборная России сыграет с командой Дании, а французы встретятся с исландцами. Оба матча пройдут 31 марта.