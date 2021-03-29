Тарасенко: "Сент-Луис" проигрывает слишком много домашних матчей в НХЛ

"Сент-Луис" проиграл "Анахайму" в овертайме со счетом 2:3, потерпев седьмое кряду поражение в домашних играх, российский нападающий отметился голом и результативной передачей. Всего на счету Тарасенко после восстановления от травмы плеча 11 матчей, два гола и пять передач.

"Нам была нужна победа, но мы просто упустили игру. Последние три матча мы показывали хороший хоккей, но нам нужно разобраться из-за чего мы не можем удержать результат в течение 60 минут, - сказал Тарасенко. - Мы проигрываем слишком большое количество домашних матчей, что недопустимо. Мы обязательно проведем беседу внутри команды".

"Сент-Луис" занимает четвертое место в Западном дивизионе, имея в активе 38 очков в 35 матчах.

Тарасенко 29 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 518 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 435 очков (216+219). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.