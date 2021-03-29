Гендиректор "Рубина" заявил, что клуб хочет сохранить в составе футболиста Кварацхелию

"Для меня Хвича - это твердый игрок основы, я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера, - сказал Сайманов. - У меня не стоит задача продать его. Моя задача - оставить его в "Рубине" и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня".

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что полузащитником интересуются итальянские клубы "Ювентус" и "Милан".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за казанскую команду, забил три мяча и отдал восемь голевых передач. Казанский клуб с 37 очками после 23 матчей занимает восьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Следующий матч "Рубин" проведет дома 3 апреля против "Сочи".