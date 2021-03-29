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Футбол в России

Гендиректор "Рубина" заявил, что клуб хочет сохранить в составе футболиста Кварацхелию

В воскресенье полузащитник сборной Грузии забил мяч в ворота испанцев в домашнем матче квалификационного этапа к чемпионату мира 2022 года

ТАСС, 29 марта. Руководство казанского футбольного клуба "Рубин" не планирует продажу грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в летнее трансферное окно. Об этом рассказал генеральный директор клуба Рустем Сайманов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье Кварацхелия забил мяч в ворота сборной Испании (1:2) в домашнем матче квалификационного этапа к чемпионату мира 2022 года.

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"Для меня Хвича - это твердый игрок основы, я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера, - сказал Сайманов. - У меня не стоит задача продать его. Моя задача - оставить его в "Рубине" и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня".

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что полузащитником интересуются итальянские клубы "Ювентус" и "Милан".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за казанскую команду, забил три мяча и отдал восемь голевых передач. Казанский клуб с 37 очками после 23 матчей занимает восьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Следующий матч "Рубин" проведет дома 3 апреля против "Сочи".

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