Черчесов: сборная России не смотрит на результаты словаков в отборе чемпионата мира

ТАСС, 29 марта. Сборная России по футболу не обращает внимание на слабый старт команды Словакии в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года перед очным матчем. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Встреча между сборными Словакии и России состоится 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 мск. Сборная России лидирует в группе с шестью очками после двух матчей.

"Что касается результата, самый простой ответ - любого тренера всегда удовлетворит только победа. Дарить нам никто ничего не будет, за победу надо бороться. На завтрашний матч нам надо подобрать правильный состав и тактику, которые могут дать максимальный результат", - отметил Черчесов.

"После матчей бывают вопросы к игрокам по мышцам, по здоровью. Сегодня медицинский штаб даст мне заключения по игрокам, от этого будем исходить. Жалко, что стадион здесь будет пустой, хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни", - добавил главный тренер сборной России.

Сборная Словакии в двух стартовых матчах сыграла вничью с командами Кипра (0:0) и Мальты (2:2). "Результат оставляет определенный отпечаток на команду, но мы не смотрим, какой был результат у нашего соперника, мы смотрим на игру, на сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим, мы готовимся к сопернику вне зависимости от результатов, которые были у соперника до того. Перед каждой игрой уровня национальной сборной давление есть вне зависимости от результатов в прошедших матчах", - подчеркнул Черчесов.