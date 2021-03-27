Дзюба ошибок не прощает. Сборная России победила в Сочи словенцев в отборе чемпионата мира

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Подопечные Станислава Черчесова добились успеха во многом благодаря результативным действиям форварда Артема Дзюбы, дважды наказавшего соперников за их оплошности в обороне.

На эту тему Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами в матче отбора чемпионата мира

Нападающий петербургского "Зенита" забил на 26-й и 35-й минутах. У словенцев отличился футболист итальянской "Аталанты" Йосип Иличич (36). Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. Первый домашний матч российской команды, который проходил на сочинском стадионе "Фишт", открывал Кубанский казачий хор, который исполнил гимн России. Право озвучить стартовые составы команд было предоставлено двум школьникам из сочинского лицея "Сириус". Из-за требований УЕФА трибуны стадиона разрешалось заполнить не более чем на 30%, однако собравшиеся 13 тыс. болельщиков на "Фиште" громко болели за сборную и били в барабаны. Среди множества российских стягов были замечены и два флага Словении, обладатели которых сумели добраться до Сочи в непростой период пандемии. "Это игра за шесть очков, мы настраивались на такой матч, в принципе, он такой и получился, - сказал на пресс-конференции главный тренер россиян Черчесов. - Все-таки сборная Словении - это очень организованная, хорошая команда, она уже который матч не проигрывает, все время играет компактно, удачно. Я и на установке сказал, что сегодня чашу весов мы должны склонить в свою сторону, потому что игра будет напряженная. Та команда, которая проявит характер, выиграет, сегодня мы оказались более удачливы". Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек после проигранного матча не стал посыпать голову пеплом. "Мы плохо реагировали на длинные передачи, но в самой игре было много хорошего. Никакой эйфории после Хорватии не было. Мы понимаем ошибки и постараемся исправить их в третьем матче", - сказал он. Тремя днями ранее в Любляне словенцы со счетом 1:0 победили вице-чемпионов мира хорватов. "Россияне использовали то, что мы им предложили. Мы допускали длинные передачи, а Дзюба такого не прощает", - добавил тренер словенской команды.

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"Побеждать словенцев в Сочи нужно было любой ценой" "Для меня чем больше давления, тем лучше, я его разворачиваю в свою пользу, кого-то, может, оно зажимает, но я стараюсь наоборот, я привык, - сказал журналистам главный герой матча Дзюба. - Мы сегодня играли друг за друга, мы очень дружны и сплочены, у нас потрясающий коллектив, для меня самое прекрасное, когда ложатся под мячи, как в хоккее под шайбу, за счет таких вещей мы побеждаем таких мастеров, как Иличич".

Главный бомбардир сборной России также подчеркнул, что победа в матче со словенцами имеет большое турнирное значение. "Играть за сборную для меня - это непередаваемые эмоции, столько волнения, адреналина, я отдаюсь полностью, для меня это вершина всего. Много недоброжелателей вокруг нас, и мы счастливы, что победили такую крепкую команду", - сказал Дзюба. В следующем матче отборочного турнира сборная России 30 марта на выезде сыграет с командой Словакии. "Такая победа обесценится, если мы следующий матч со Словакией проиграем. У них команда очень неприятная, Россия для них всегда своего рода раздражитель, если мы обыграем Словакию, это будет вишенка на торте. Будет очень трудный матч, вся борьба впереди, хорваты оступились, нам нужно набирать максимум очков, с ними будет тяжело", - заключил Дзюба. "Пусть фанфары пока помолчат" Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с журналистами заметил, что российской команде в субботу противостоял очень серьезный соперник. "У Словении есть звездные игроки, такие как [Ян] Облак, Иличич, но наша команда показала слаженную и самоотверженную игру, порадовав 13 тысяч зрителей. Останавливаться на достигнутом рано, фанфары пусть пока молчат", - сказал руководитель петербургского клуба.

"Самое главное, команда сумела добиться нужного результата, хотя гол, который забили словенцы, добавил интриги и заставил нас нервничать весь второй тайм, - сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Концовка выдалась беспокойной, но в целом наша команда контролировала игру. Дзюба - молодец, показал качественный футбол, реализовал практически все моменты. Но вся борьба еще впереди, и я с нетерпением жду чемпионата Европы". "Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира, - считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. - Тренеры очень правильно построили игру тактически - с расчетом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал все, что от него требовалось". Сборные России и Словении до этого провели пять матчей. В предыдущий раз они встречались в ноябре 2009 года в стыковых матчах к чемпионату мира 2010 года. Тогда российские и словенские футболисты обменялись домашними победами - 2:1 и 1:0, за счет гостевого гола на чемпионат мира отобралась сборная Словении. В том противостоянии принимал участие полузащитник российской сборной Юрий Жирков, проведший в субботу 101-й матч за национальную команду. Словенскую команду тогда также возглавлял Матьяж Кек, он ушел из сборной в 2011 году и вернулся в 2018-м. В турнирной таблице группы H сборная России уверенно занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных. В первом матче отборочного турнира россияне на выезде победили команду Мальты - 3:1.