Фомин: футболистам сборной России надо получать удовольствие в матче со словаками

ТАСС, 29 марта. Игрокам сборной России надо получать удовольствие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу со словаками. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Даниил Фомин.

Черчесов: сборная России не смотрит на результаты словаков в отборе чемпионата мира

Встреча между сборными Словакии и России состоится 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 мск. Ранее в марте россияне победили мальтийцев (3:1) и словенцев (2:1).

"После побед восстановление всегда проходит легче, с хорошим настроением. Третий матч очень важный, соперник серьезный, готовимся в рабочем режиме. Сборная Словакии сейчас играет дома и будет максимально настроена после двух ничьих, для нас это тоже будет очень важный матч, с серьезным настроем подходим к нему", - отметил Фомин.

"Поле хорошего качества, все для футбола. Надо выходить и получать удовольствие от игры, отличный стадион. Жалко, что не будет болельщиков", - добавил футболист сборной России.

После двух туров сборная России лидирует в отборочной группе, имея в активе 6 очков. Команда Словакии находится на четвертом месте с двумя очками.