РУСАДА с января по февраль не проверяло на допинг игроков Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе и феврале 2021 года не проверило на допинг ни одного игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжение ТАСС.

По информации ТАСС, в августе и сентябре РУСАДА протестировало 12 игроков Континентальной хоккейной лиги (по три из "Торпедо", "Ак Барса", "Автомобилиста" и "Сочи"), с октября по ноябрь - 24 (по пять - из ЦСКА, "Авангарда" и "Ак Барса", по три - из "Трактора" и "Металлурга", два - из СКА, один - из "Амура"). В декабре не был протестирован ни один хоккеист КХЛ.

В январе-феврале 2020 года РУСАДА проверило на допинг 36 игроков Континентальной хоккейной лиги. Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством хоккеистами по итогам 2020 года стали игроки ЦСКА Сергей Андронов, Богдан Киселевич и Максим Мамин. Они были проверены на допинг по три раза.

В пулы тестирования РУСАДА на первый квартал 2021 года не был включен ни один хоккеист из КХЛ. По информации ТАСС, Российское антидопинговое агентство зимой также не протестировало ни одного футболиста Российской премьер-лиги.