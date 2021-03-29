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Молодежный чемпионат Европы по футболу

Самедов: игроку молодежной сборной России Маслову не стоит обращать внимания на критику

Российская команда уступила в матче молодежного чемпионата Европы сборной Франции со счетом 0:2, оба мяча французы забили с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны Маслова
Александр Самедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Самедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Защитнику молодежной сборной России по футболу Павлу Маслову не стоит обращать внимания на критику, несмотря на неудачную игру на чемпионате Европы против команды Франции. Такое мнение высказал бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Сборная России по футболу проиграла в воскресенье команде Франции со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Оба мяча французы забили с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны защитника Павла Маслова.

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"Маслову не стоит обращать внимания на критику. Надо пережить это и готовиться к следующей игре. Такое просто бывает. Мне понравилась игра, создавали хорошие моменты, просто две индивидуальные ошибки привели к двум пенальти, из-за этого и проиграли", - сказал Самедов.

"Я хочу сказать, что вчера на поле были плюс-минус две равные команды. У французов классная молодежная сборная, но наши на их фоне смотрелись тоже здорово", - считает Самедов.

В турнирной таблице группы C датчане занимают первое место, набрав шесть очков, у французов и россиян по три балла, у исландцев - ни одного. Матчи третьего тура пройдут 31 марта, сборная России встретится с командой Дании, французы - с исландцами.

При победе французов над исландцами для выхода в плей-офф российским футболистам необходимо побеждать датчан с разницей не меньше двух мячей. Если сборная Франции сыграет вничью с командой Исландии, то российских футболистов устроит любая победа над датчанами. Если французы проиграют, то россиянам будет достаточно сыграть вничью в последнем туре. В случае поражения сборной России от датчан она все равно будет иметь шансы на выход из группы, для этого сборная Исландии должна обыграть команду Франции с разницей не меньше двух или трех мячей.

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