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Молодежный чемпионат Европы по футболу

Маслов покинул расположение молодежной сборной России из-за дисквалификации

Защитник не сможет принять участие в третьем матче группового этапа чемпионата Европы против команды Дании из-за перебора желтых карточек
Павел Маслов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Павел Маслов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Защитник молодежной сборной России по футболу Павел Маслов покинул расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Маслов не сможет принять участие в третьем матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против команды Дании из-за перебора желтых карточек.

В первых двух играх турнира против сборных Исландии (4:1) и Франции (0:2) Маслов получил две желтые карточки. Французы оба мяча забили с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны Маслова.

В турнирной таблице группы C датчане занимают первое место, набрав шесть очков, у французов и россиян по три балла, у исландцев - ни одного. Матчи третьего тура пройдут 31 марта, сборная России встретится с командой Дании, французы - с исландцами. Плей-офф чемпионата Европы стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

Маслову 20 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах за "Спартак" в различных турнирах и отдал одну голевую передачу.

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