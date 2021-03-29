Клуб НХЛ "Оттава" второй раз выставил Анисимова на драфт отказов

ТАСС, 29 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" выставил российского нападающего Артема Анисимова на драфт отказов. Об этом в Twitter сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Согласно регламенту, любой клуб НХЛ может забрать игрока в течение 24 часов. Ранее команда уже отправлял россиянина на драфт отказов в середине февраля, тогда ни одна команда лиги не забрала права на Анисимова.

Анисимов был обменян в "Оттаву" из "Чикаго" в 2019 году, контракт с россиянином рассчитан до конца сезона-2020/21. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего нападающего 14 матчей, в которых он набрал 4 (2 шайбы + 2 передачи) очка. Также в НХЛ выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Коламбус".

В составе сборной России Анисимов является чемпионом мира 2014 года, двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым призером (2019) мировых первенств.