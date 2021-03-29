Судейская комиссия РФС признала верным решение не засчитывать гол "Зенита" в ворота ЦСКА

ТАСС, 29 марта. Главный арбитр встречи чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом" Евгений Кукуляк правильно не засчитал мяч в ворота армейцев на 82-й минуте. Такое решение приняла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), сообщает пресс-служба РФС.

Матч 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" прошел 17 марта и завершился победой петербуржцев со счетом 3:2. Петербуржцы обратились в ЭСК по эпизоду на 82-й минуте встречи, в ходе которого голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, сохранив мяч на линии ворот.

"Судья правильно не засчитал гол в ворота ЦСКА на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру. В частности, гол считается забитым, если "мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила правила игры", при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот. Поскольку ни судья, ни видеоассистент рефери (VAR) не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным", - говорится в решении комиссии.

Также ЭСК ответила на заявление ЦСКА, признав верным решение судейской бригады назначить пенальти в ворота армейцев. На 41-й минуте после удара Сердара Азмуна мяч попал в тело защитнику ЦСКА Марио Фернандеса, а затем отскочил в руку. "Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника ЦСКА отставлена в сторону, увеличивая площадь тела, и совершает движение к мячу", - сообщается в заявлении.

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 48 очков и на четыре балла опережая идущий вторым московский "Спартак". ЦСКА с 40 очками идет пятым. В следующем туре "Зенит" 5 апреля примет подмосковные "Химки", ЦСКА 4 апреля в гостях сыграет с "Тамбовом".