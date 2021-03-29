СМИ: футболист "Фиорентины" Кокорин вернулся к тренировкам после травмы

ТАСС, 29 марта. Российской нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин вернулся к тренировкам во Флоренции после пройденного курса лечения из-за повреждения прямой мышцы бедра левой ноги в римской клинике "Вилла Стюарт". Об этом сообщает портал Firenze Viola .

Россиянин не сможет принять участия в ближайшем матче команды. По информации источника, он будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против "Аталанты".

11 марта стало известно, что Кокорин тренируется по индивидуальной программе. Нападающий усугубил травму и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме. 30-летний форвард выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.

"Фиорентина" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 29 очков в 28 матчах. Следующий матч команда проведет 3 апреля, в гостях флорентийский клуб встретится с "Дженоа".